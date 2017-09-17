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Митинг сторонников Трампа прошел в США
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    Митинг сторонников Трампа прошел в США

    7:20  17 Сентября 2017
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    Митинг сторонников Трампа прошел в США

    Вашингтон, 17 сентября. В субботу сторонники президента США провели митинг. Они назвали свою акцию «Матерью всех демонстраций».

    Организаторы заявили, что демонстрация не столько протрамповская, сколько направлена на поддержку проамериканских ценностей и культуры, сообщает ТАСС. Ожидалось, что митинг соберет около тысячи человек, но к Монументу Джорджа Вашингтона пришло около 500.

    Участники выкрикивали лозунги в поддержку Дональда Трампа и его политических идей, первой поправки конституции США и выступали против нелегальной миграции. Со сцены митингующие критиковали либеральные СМИ за то, что они часто выставляют американского лидера в крайне негативном свете.

    Кроме этого, по словам организаторов, демонстранты выступили против сторонников идеи превосходства белых людей, местных антифашистских движений и либералов. Известно, что митинге была запрещена символика Конфедерации.

    Напомним, что ранее Дональд Трамп предложил отключить Интернет, чтобы победить террористов.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #трамп #митинг
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