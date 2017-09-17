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Украина
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Донбасс: Власти ДНР запретили ввоз украинской свинины и сала
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    Донбасс: Власти ДНР запретили ввоз украинской свинины и сала

    6:59  17 Сентября 2017
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    Донбасс: Власти ДНР запретили ввоз украинской свинины и сала

    Донецк, 17 сентября. Власти Донецкой народной республики (ДНР) запретили ввоз изготовленной из свинины продукции со всей территории Украины. Соответствующее сообщение размещено на сайте республиканского министерства агропромышленной политики и продовольствия.

    «Запрещен ввоз мяса свинины и готовой продукции из мяса свинины (сала, колбасных изделий, мясных консервов и т.д.) со всей территории Украины, в том числе и в ручной клади для собственных нужд», — сообщает министерство.

    По данным ведомства, ограничение введено из-за распространения африканской чумы на территории Украины и ухудшением эпизоотической ситуации в стране.

    Напомним, ранее стало известно, что в 2016 году экспорт свиного сала на Украине упал на 98%. Причиной падения стал отказ России от закупок украинского сала, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #днр #донбасс #украина #свинина #сало #африканская чума
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