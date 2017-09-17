Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

В Избранное

Москва, 17 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что рэперов Оксимирона и Гнойного нужно расстрелять. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Виталий Милонов назвал творчество известных рэперов «музыкой помоек» и заявил, что Гнойного и Оксимирона «стоило бы расстрелять».

«Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — заявил депутат.

Позже Милонов попросил считать его фразу «гротеском».

Напомним, поединок рэперов состоялся 6 августа в Петербурге. Победу в нем одержал Слава Карелин (Гнойный). В сентябре депутат петербургского заксобрания Андрей Анохин в обращении на имя генпрокурора России Юрия Чайки попросил проверить запись поединка на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих.