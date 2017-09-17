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Украина
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Общество
Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного
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    Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

    7:02  17 Сентября 2017
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    Милонов предложил расстрелять Оксимирона и Гнойного

    Москва, 17 сентября. Депутат Госдумы Виталий Милонов считает, что рэперов Оксимирона и Гнойного нужно расстрелять. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

    Виталий Милонов назвал творчество известных рэперов «музыкой помоек» и заявил, что Гнойного и Оксимирона «стоило бы расстрелять».  

    «Мы должны помнить об имперском статусе. Разбудите уже в себе петербургский снобизм. Оксимирона и Гнойного стоило бы расстрелять», — заявил депутат.

    Позже Милонов попросил считать его фразу «гротеском».

    Напомним, поединок рэперов состоялся 6 августа в Петербурге. Победу в нем одержал Слава Карелин (Гнойный). В сентябре депутат петербургского заксобрания Андрей Анохин в обращении на имя генпрокурора России Юрия Чайки попросил проверить запись поединка на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни и оскорбления чувств верующих.

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    Автор: Виталий Малясев
    #милонов #петербург #оксимирон #гнойный
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