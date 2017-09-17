Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
В Нижнем Новгороде на продажу выставили трамвай-кафе
Весь мир
Сирия: ИГИЛ теряет позиции на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: ИГИЛ теряет позиции на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре

    5:32  17 Сентября 2017
    251

    Сирия: ИГИЛ теряет позиции на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре

    Дамаск, 17 сентября. На восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре ведется зачистка территории от боевиков террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Fars News.

    По данным агентства, военнослужащие САА обосновались на восточном берегу реки Евфрат в Дейр эз-Зоре. В настоящее время в занятой местности ведется зачистка территории от боевиков ИГИЛ.

    Напомним, ранее сообщалось, что курдские формирования Демократических сил Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) выбили боевиков ИГИЛ из зданий электрической станции и сахарного завода на севере провинции Дейр эз-Зор.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #сирия #игил #саа #дейр-эз-зор
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17670

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7714

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6113

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9403

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36012
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        491
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        640
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        7083
        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        12:39   16 Сентября 2017
        33518