Сирия: ИГИЛ теряет позиции на восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре

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Дамаск, 17 сентября. На восточном берегу Евфрата в Дейр эз-Зоре ведется зачистка территории от боевиков террористической организации ИГИЛ* (запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Fars News.

По данным агентства, военнослужащие САА обосновались на восточном берегу реки Евфрат в Дейр эз-Зоре. В настоящее время в занятой местности ведется зачистка территории от боевиков ИГИЛ.

Напомним, ранее сообщалось, что курдские формирования Демократических сил Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) выбили боевиков ИГИЛ из зданий электрической станции и сахарного завода на севере провинции Дейр эз-Зор.

* Организация запрещена на территории РФ.