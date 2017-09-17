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Происшествия
В Улан-Удэ пропала 12-летняя школьница, поиски ведутся пятый день
Происшествия
В Улан-Удэ пропала 12-летняя школьница, поиски ведутся пятый день
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    В Улан-Удэ пропала 12-летняя школьница, поиски ведутся пятый день

    4:37  17 Сентября 2017
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    В Улан-Удэ пропала 12-летняя школьница, поиски ведутся пятый день

    Улан-Удэ, 17 сентября. В столице Бурятии пятый день не могут найти пропавшую 12-летнюю школьницу. Об этом сообщает МВД по Республики Бурятия.

    Елена Горшкова пропала 13 сентября. Вечером девочка ушла из расположенного на проспекте Строителей в Улан-Удэ дома. С тех пор о пропавшей ничего не известно. На телефонные звонки школьница не отвечает. В полиции подчеркивают, что девочка ранее не сбегала из дома.

    МВД сообщает особые приметы пропавшей. На вид девочке 12 — 13 лет, рост — 159 см, худощавое телосложение,  светло-русые волосы, голубые глаза. Из дома Горшкова вышла в черной толстовке, футболке, синих джинсах и серых кроссовках. С собой девочка несла черно-коричневую сумку. Всех, кто может знать что-либо о пропавшей, МВД просит незамедлительно обратиться в полицию.

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    Автор: Виталий Малясев
    #ребенок #школьница #улан-удэ #пропажа
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