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Украина
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Политика
Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе
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    Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

    7:01  17 Сентября 2017
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    Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

    Москва, 17 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter прокомментировал критическое заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о плане ввода миротворцев ООН на юго-восток Украины.

    «Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно», — написал Пушков.

    Напомним, Курт Волкер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» критически отозвался о российской инициативе по вводу миротворцев ООН в Донбасс. По мнению спецпредставителя США, миротворческая миссия не решит конфликт, но разделит Украину, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #донбасс #пушков #волкер
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