Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

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Москва, 17 сентября. Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем микроблоге Twitter прокомментировал критическое заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о плане ввода миротворцев ООН на юго-восток Украины.

«Надо не идеи России критиковать, а думать, как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно», — написал Пушков.

Волкеру надо не идеи России критиковать, а думать,как обеспечить мир и убедить Киев выполнять Минск-2. Иначе его миссия закончится бесславно — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2017

Напомним, Курт Волкер на форуме «Ялтинская европейская стратегия» критически отозвался о российской инициативе по вводу миротворцев ООН в Донбасс. По мнению спецпредставителя США, миротворческая миссия не решит конфликт, но разделит Украину, сообщает Газета.ru.