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Новый тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане
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    Новый тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане

    8:06  17 Сентября 2017
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    Новый тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане

    Вашингтон, 17 сентября. Недалеко от атлантического побережья Южной Америки сформировался новый тропический шторм «Мария», который может набрать силу урагана. Об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США.

    По данным центра, в настоящее время шторм находится в 1000 км юго-восточнее Малых Антильских островов. Скорость ветра в нем достигает 32 км/ч. «Мария» со скоростью 9 м/с движется на запад.

    По данным метеорологов, «Мария» может набрать силу урагана к началу следующей недели.  Первыми на пути шторма окажутся Подветренные острова в Карибском море. К середине следующей недели «Мария» может обрушиться на Пуэрто-Рико и Виргинские острова, сообщает Газета.ru.

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    Автор: Виталий Малясев
    #шторм #ураган #атлантический океан
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