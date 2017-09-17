Новый тропический шторм «Мария» сформировался в Атлантическом океане

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Вашингтон, 17 сентября. Недалеко от атлантического побережья Южной Америки сформировался новый тропический шторм «Мария», который может набрать силу урагана. Об этом сообщает Центр предупреждения ураганов США.

По данным центра, в настоящее время шторм находится в 1000 км юго-восточнее Малых Антильских островов. Скорость ветра в нем достигает 32 км/ч. «Мария» со скоростью 9 м/с движется на запад.

По данным метеорологов, «Мария» может набрать силу урагана к началу следующей недели. Первыми на пути шторма окажутся Подветренные острова в Карибском море. К середине следующей недели «Мария» может обрушиться на Пуэрто-Рико и Виргинские острова, сообщает Газета.ru.