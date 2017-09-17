Школа во Владимире, о которой рассказали Путину, будет сдана в срок

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Владимир, 17 сентября. В случае необходимости строители будут работать в три смены, чтобы завершить строительство школы во владимирском микрорайоне 8-ЮЗ, о которой говорил Владимир Путин. Об этом журналистам в субботу сообщила губернатор Владимирской области Светлана Орлова.

Президент России Владимир Путин на встрече с главой региона 12 сентября поручил Орловой проконтролировать строительство школы. В ответ губернатор отметила, что объект строится на федеральные деньги, и второй транш средств область получила недавно. Тем не менее, Орлова заверила, что здание будет введено в эксплуатацию до конца года.

Губернатор заявила, что теперь строительство школы зависит от качества и скорости работы строительных организаций, и заявила, что если потребуется, специалисты «будут работать в три смены», чтобы успеть сдать школу в срок.