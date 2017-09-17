Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской в Донбассе

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Луганск, 17 сентября. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ закрепили камеру на пункте пропуска «Станица Луганская» со стороны Луганской народной республики. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко в беседе с журналистами.

Он отметил, что камера будет работать в круглосуточном режиме. Власти республики надеются, что установка камеры позволит сократить число обстрелов на линии соприкосновения.

Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали разведение сил у Станицы Луганской.