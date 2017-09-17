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Новороссия
Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской в Донбассе
Новороссия
Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской в Донбассе
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    Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской в Донбассе

    2:05  17 Сентября 2017
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    Миссия ОБСЕ установила камеру для фиксации обстрелов у Станицы Луганской в Донбассе

    Луганск, 17 сентября. Сотрудники мониторинговой миссии ОБСЕ закрепили камеру на пункте пропуска «Станица Луганская» со стороны Луганской народной республики. Об этом сообщил начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филиппоненко в беседе с журналистами.

    Он отметил, что камера будет работать в круглосуточном режиме. Власти республики надеются, что установка камеры позволит сократить число обстрелов на линии соприкосновения.

    Ранее сообщалось, что ВСУ сорвали разведение сил у Станицы Луганской.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #обсе #станица луганская #камера наблюдения
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