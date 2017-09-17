Сирия: Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо
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Дамаск, 17 сентября. Итальянская парламентская делегация во главе с экс-министром экономического развития Паоло Романи посетила город Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.
По информации агентства, представители делегации осмотрели достопримечательности города: Великую мечеть, Цитадель, а также древний рынок.
Кроме того, итальянцы обсудили вопросы гуманитарного характера с членами организации Красного Полумесяца.
Накануне британская правозащитница предложила "лечить гуманностью" вернувшихся в страну боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ). Об этом писала RT.
* Организация запрещена на территории РФ.