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Сирия: Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо
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    Сирия: Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо

    1:26  17 Сентября 2017
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    Сирия: Итальянская парламентская делегация посетила Алеппо

    Дамаск, 17 сентября. Итальянская парламентская делегация во главе с экс-министром экономического развития Паоло Романи посетила город Алеппо одноименной провинции Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает SANA.

    По информации агентства, представители делегации осмотрели достопримечательности города: Великую мечеть, Цитадель, а также древний рынок.

    Кроме того, итальянцы обсудили вопросы гуманитарного характера с членами организации Красного Полумесяца.

    Накануне британская правозащитница предложила "лечить гуманностью" вернувшихся в страну боевиков ИГИЛ* (запрещена в РФ). Об этом писала RT.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #алеппо #италия #делегация
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