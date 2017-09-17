Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР
Москва, 17 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Соединенным Штатам об атаках американцев на позиции сирийских правительственных войск. Соответствующую запись он разместил в социальной сети Twitter.
Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2017
Слова Пушкова стали реакцией на обвинения Вашингтона в ударе, который ВКС РФ якобы нанесли по позициям вооруженного формирования оппозиции Сирийские демократические силы (SDF).
Сенатор посоветовал американцам, прежде чем обвинять Россию, вспомнить об атаках коалиции США на позиции САА.
Накануне в Минобороны РФ опровергли обвинения в ударе ВКС РФ по позициям SDF.