Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

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Москва, 17 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Соединенным Штатам об атаках американцев на позиции сирийских правительственных войск. Соответствующую запись он разместил в социальной сети Twitter.

Прежде, чем обвинять Россию, в Пентагоне пусть вспомнят, как бомбили позиции армии Сирии и как вооружили джихадистов на 2,5 млрд. долларов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 16, 2017

Слова Пушкова стали реакцией на обвинения Вашингтона в ударе, который ВКС РФ якобы нанесли по позициям вооруженного формирования оппозиции Сирийские демократические силы (SDF).

Сенатор посоветовал американцам, прежде чем обвинять Россию, вспомнить об атаках коалиции США на позиции САА.

Накануне в Минобороны РФ опровергли обвинения в ударе ВКС РФ по позициям SDF.