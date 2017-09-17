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Новости Сирии
Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР
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    Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

    1:05  17 Сентября 2017  /обновлено: 1:29  17 Сентября 2017
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    Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

    Москва, 17 сентября. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков напомнил Соединенным Штатам об атаках американцев на позиции сирийских правительственных войск. Соответствующую запись он разместил в социальной сети Twitter.

    Слова Пушкова стали реакцией на обвинения Вашингтона в ударе, который ВКС РФ якобы нанесли по позициям вооруженного формирования оппозиции Сирийские демократические силы (SDF).

    Сенатор посоветовал американцам, прежде чем обвинять Россию, вспомнить об атаках коалиции США на позиции САА.

    Накануне в Минобороны РФ опровергли обвинения в ударе ВКС РФ по позициям SDF.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #оппозиция #сирия #вкс рф #пушков
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