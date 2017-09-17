Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Украина
Полиция пыталась разогнать палаточный лагерь у здания горсовета в Одессе
Новости Сирии
Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре

    7:00  17 Сентября 2017
    725

    САА при поддержке ВКС РФ продвигается в сторону нефтестанции Т-2

    Сирия, 17 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в сторону нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ* контратаковало позиции САА в районе города Аль-Бгелия в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции террористов в районах Дамаска Джобар и Айн Тарма, при поддержке ВКС РФ продвигаются в сторону нефтеперекачивающей станции Т-2, заняли высоту Таль Курия к северо-западу от Дейр эз-Зора.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): провели боевые столкновения с боевиками на западе провинции Алеппо, освободили от ИГ госпиталь Машхадани в районе Аль-Такана в городе Ракка и ликвидировали 30 террористов в ходе боевого столкновения.

    «Исламское государство»: обстреляло отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на трассе ХасакаДейр эз-Зор, контратаковало позиции САА в районе города Аль-Бгелия в провинции Дейр эз-Зор.

    ВС Турции: большое количество военной техники стянули в населенный пункт Рейханли в Турции, который расположен недалеко от пограничного пункта Баб Аль-Хава на севере провинции Идлиб.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil)  один из источников, артиллерия САА обстреляла позиции террористов в районах Дамаска Джобар и Айн Тарма.

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Произошли столкновения между боевиками и бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от города Дарет Изза на западе провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Baco_UK) один из источников.

    Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ приступила к третьей фазе антитеррористической операции, начав продвижение от южной части провинции Хомс в район нефтеперекачивающей станции Т-2 и в сторону города Абу-Кемаль.

    САА заняла высоту Таль Курия к северо-западу от столицы провинции, уничтожив в ходе боевого столкновения несколько террористов ИГ, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

    По сообщению информагентства Al-Masdar News, террористы обстреляли отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на трассе ХасакаДейр эз-Зор.

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, террористы ИГ контратаковали позиции САА в районе города Аль-Бгелия.

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса ПальмираДейр эз-Зор.

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    Большое количество турецкой военной техники прибыло в населенный пункт Рейханли в Турции, который расположен недалеко от пограничного пункта Баб Аль-Хава на севере провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

    Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter агентство Firat News, бойцы SDF освободили от ИГ госпиталь Машхадани в районе Аль-Такана в городе Ракка и ликвидировали 30 террористов в ходе боевого столкновения.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»* в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

    Ирак

    Карта Ирака

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, один человек был убит и 10 ранены в результате атаки смертника ИГ на «шахид-мобиле» в районе Адан в городе Киркук.

    Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся  к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа в провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #дамаск
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре
    Сирия итоги за сутки на 17 сентября 06.00: атака смертника в иракской школе, удары ВКС РФ по ИГ вдоль Евфрата
    Сирия новости 16 сентября 22.30: сирийский журналист убит в Гуте, «Нусра» обстреляла город Аль-Фуа в Идлибе
    Сирия новости 16 сентября 19.30: ВКС РФ атакуют позиции боевиков вдоль Евфрата, Саламия под обстрелом ИГ
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17699

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7717

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6126

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9410

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        36103
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        Пушков ответил Волкеру на критику инициативы о миротворцах в Донбассе

        7:01   17 Сентября 2017
        1773
        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        Пушков: Обвиняя Россию в ударах по SDF, США надо помнить, как они бомбили армию САР

        1:05   17 Сентября 2017
        670
        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

        21:49   16 Сентября 2017
        680
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        7276