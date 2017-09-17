Сирия новости 17 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ продвигается к нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ контратаковало позиции САА в Дейр эз-Зоре

В Избранное

Сирия, 17 сентября. САА при поддержке ВКС РФ продвигается в сторону нефтеперекачивающей станции Т-2, ИГ* контратаковало позиции САА в районе города Аль-Бгелия в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреляли позиции террористов в районах Дамаска Джобар и Айн Тарма, при поддержке ВКС РФ продвигаются в сторону нефтеперекачивающей станции Т-2, заняли высоту Таль Курия к северо-западу от Дейр эз-Зора.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели боевые столкновения с боевиками на западе провинции Алеппо, освободили от ИГ госпиталь Машхадани в районе Аль-Такана в городе Ракка и ликвидировали 30 террористов в ходе боевого столкновения.

«Исламское государство»: обстреляло отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на трассе Хасака – Дейр эз-Зор, контратаковало позиции САА в районе города Аль-Бгелия в провинции Дейр эз-Зор.

ВС Турции: большое количество военной техники стянули в населенный пункт Рейханли в Турции, который расположен недалеко от пограничного пункта Баб Аль-Хава на севере провинции Идлиб.

Провинция Дамаск

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, артиллерия САА обстреляла позиции террористов в районах Дамаска Джобар и Айн Тарма.

Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

Провинция Алеппо

Произошли столкновения между боевиками и бойцами «Демократических сил Сирии» (SDF) к северу от города Дарет Изза на западе провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Baco_UK) один из источников.

Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ приступила к третьей фазе антитеррористической операции, начав продвижение от южной части провинции Хомс в район нефтеперекачивающей станции Т-2 и в сторону города Абу-Кемаль.

САА заняла высоту Таль Курия к северо-западу от столицы провинции, уничтожив в ходе боевого столкновения несколько террористов ИГ, сообщает информационное агентство Al-Masdar News.

По сообщению информагентства Al-Masdar News, террористы обстреляли отряды «Демократических сил Сирии» (SDF) на трассе Хасака – Дейр эз-Зор.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, террористы ИГ контратаковали позиции САА в районе города Аль-Бгелия.

Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса Пальмира — Дейр эз-Зор.

Провинция Идлиб

Большое количество турецкой военной техники прибыло в населенный пункт Рейханли в Турции, который расположен недалеко от пограничного пункта Баб Аль-Хава на севере провинции, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@QalaatAlMudiq) один из источников.

Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter агентство Firat News, бойцы SDF освободили от ИГ госпиталь Машхадани в районе Аль-Такана в городе Ракка и ликвидировали 30 террористов в ходе боевого столкновения.

Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства»* в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено более половины города.

Ирак

По сообщению информационного агентства Iraqi News, один человек был убит и 10 ранены в результате атаки смертника ИГ на «шахид-мобиле» в районе Адан в городе Киркук.

Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа в провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве начитывает до 2000 боевиков.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)