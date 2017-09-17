Протестующие установили палатки у здания горсовета Одессы

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Одесса, 17 сентября. Протестующие установили палатки у здания городского совета Одессы на Думской площади. Правоохранители попытались убрать палатки, после чего завязалась драка. Об этом сообщают местные СМИ.

Активисты вышли к зданию мэрии после пожара в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребенка. Они требовали встречи с городским головой Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько.

Собравшиеся несколько раз пытались взять здание мэрии штурмом. Правоохранители были вынуждены применить против них слезоточивый газ.

Некоторые СИМ утверждают, что в лагере «Виктория», где произошла трагедия, были нарушены требования пожарной безопасности, — отмечает Газета.ru.