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Украина
Протестующие установили палатки у здания горсовета Одессы
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    Протестующие установили палатки у здания горсовета Одессы

    0:37  17 Сентября 2017
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    Протестующие установили палатки у здания горсовета Одессы

    Одесса, 17 сентября. Протестующие установили палатки у здания городского совета Одессы на Думской площади. Правоохранители попытались убрать палатки, после чего завязалась драка. Об этом сообщают местные СМИ.

    Активисты вышли к зданию мэрии после пожара в детском лагере «Виктория», в результате которого погибли три ребенка. Они требовали встречи с городским головой Геннадием Трухановым и его заместителем Зинаидой Цвиринько.

    Собравшиеся несколько раз пытались взять здание мэрии штурмом. Правоохранители были вынуждены применить против них слезоточивый газ.

    Протестующие установили палатки у здания горсовета Одессы

    Некоторые СИМ утверждают, что в лагере «Виктория», где произошла трагедия, были нарушены требования пожарной безопасности, — отмечает Газета.ru.

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    Автор: Cергей свазовский
    #одесса #виктория #детский лагерь #штурм мэрии #палатки
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