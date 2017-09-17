Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГИЛ стали более тысячи мирных жителей

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Багдад, 17 сентября. В ходе боев против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»* погибло около 1200 мирных жителей. Об этом сообщил глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади.

Он подчеркнул, что правительство Ирака сделало все от себя зависящее, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Количество погибших военных в два раза превысило количество смертей среди мирного населения, — добавил аль-Абади.

Ранее Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии. Об этом писала Газета.ru.

* Организация запрещена на территории РФ.