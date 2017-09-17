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Весь мир
Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГИЛ стали более тысячи мирных жителей
Весь мир
Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГИЛ стали более тысячи мирных жителей
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    Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГИЛ стали более тысячи мирных жителей

    0:17  17 Сентября 2017
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    Жертвами боев по освобождению Мосула от ИГИЛ стали более тысячи мирных жителей

    Багдад, 17 сентября. В ходе боев против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство»* погибло около 1200 мирных жителей. Об этом сообщил глава правительства Ирака Хейдар аль-Абади.

    Он подчеркнул, что правительство Ирака сделало все от себя зависящее, чтобы минимизировать жертвы среди мирного населения. Количество погибших военных в два раза превысило количество смертей среди мирного населения, — добавил аль-Абади.

    Ранее Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии. Об этом писала Газета.ru.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Cергей свазовский
    #мосул #ирак #мирные жители #освобождение
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