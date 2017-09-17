Снаряд ВСУ попал в жилой дом при обстреле Донецка

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Донецк, 17 сентября. При обстреле Кировского района Донецка украинскими силовиками один из снарядов попал в многоэтажный жилой дом. Об этом стало известно Федеральному агентству новостей.

По счастливому стечению обстоятельств никто не пострадал. Уточняется, что снаряд попал в жилой дом, расположенный по адресу: н.п. Абакумова ул. Прудовая д.10. Снаряд угодил в пятый этаж здания. При этом с 5-го по 7-й этаж дома стекла выбиты.

Также известно, что украинские силовики выпустили 10 мин калибром 120-мм.

Ранее сообщалось о минометном огне ВСУ на окраинах Донбасса.