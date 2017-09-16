Сирия: террористы ИГИЛ отступили в восточной части провинции Хомс
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Дамаск, 16 сентября. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* практически полностью вытеснены из восточной части провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.
Также сообщается, что сирийские правительственные войска атаковали позиции ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре одноименной сирийской провинции.
Накануне сообщалось об отступлении ИГИЛ в провинции Хама.
* Организация запрещена на территории РФ.