Сирия: террористы ИГИЛ отступили в восточной части провинции Хомс

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Дамаск, 16 сентября. Террористы запрещенной в России организации «Исламское государство»* практически полностью вытеснены из восточной части провинции Хомс в Сирии. Об этом сообщает агентство SANA.

Также сообщается, что сирийские правительственные войска атаковали позиции ИГИЛ* в Дейр-эз-Зоре одноименной сирийской провинции.

Накануне сообщалось об отступлении ИГИЛ в провинции Хама.

* Организация запрещена на территории РФ.