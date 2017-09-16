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Политика
Волкер раскритиковал предложения РФ о миротворцах в Донбассе
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    Волкер раскритиковал предложения РФ о миротворцах в Донбассе

    23:11  16 Сентября 2017
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    Волкер раскритиковал предложения РФ о миротворцах в Донбассе

    Вашингтон, 16 сентября. Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подверг критике предложения России по введению миротворцев под эгидой ООН в Донбасс.

    Волкер добавил, что Вашингтон будет готовить какой-то альтернативный документ. В то же время, по его мнению, не все предложения Москвы отвечают цели восстановления территориальной целостности Украины.

    Некоторые предложения могут усилить разделение, — полагает представитель Госдепа.

    Накануне Волкер заявил, что санкции по Крыму не будут сняты с России даже при полном выполнении минских соглашений. Об этом сообщала Газета.ru.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #донбасс #украина #миротворцы #волкер
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