Волкер раскритиковал предложения РФ о миротворцах в Донбассе

В Избранное

Вашингтон, 16 сентября. Специальный представитель Госдепа США по Украине Курт Волкер подверг критике предложения России по введению миротворцев под эгидой ООН в Донбасс.

Волкер добавил, что Вашингтон будет готовить какой-то альтернативный документ. В то же время, по его мнению, не все предложения Москвы отвечают цели восстановления территориальной целостности Украины.

Некоторые предложения могут усилить разделение, — полагает представитель Госдепа.

Накануне Волкер заявил, что санкции по Крыму не будут сняты с России даже при полном выполнении минских соглашений. Об этом сообщала Газета.ru.