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Москва, 16 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии в телефонном режиме. Об этом сообщается на странице МИД России в социальной сети Facebook.

Отмечается, что среди ключевых тем переговоров было противостояние международным террористическим группировкам «на земле».

Кроме того, Ларов и Тиллерсон обсудили подготовку к предстоящим переговорам по САР в Астане и Женеве. Стороны также обсуждали ход исполнения Минских соглашений по Донбассу, — указывает российское внешнеполитическое ведомство.

Ранее Сергей Лавров заявил, что США «прикарманили» жест доброй воли со стороны России.