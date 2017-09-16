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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии по телефону — МИД РФ
Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии по телефону — МИД РФ
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    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии по телефону — МИД РФ

    22:49  16 Сентября 2017
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    Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии по телефону — МИД РФ

    Москва, 16 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и его американский коллега Рекс Тиллерсон обсудили вопросы мирного урегулирования в Сирии в телефонном режиме. Об этом сообщается на странице МИД России в социальной сети Facebook.

    Отмечается, что среди ключевых тем переговоров было противостояние международным террористическим группировкам «на земле».

    Кроме того, Ларов и Тиллерсон обсудили подготовку к предстоящим переговорам по САР в Астане и Женеве. Стороны также обсуждали ход исполнения Минских соглашений по Донбассу, — указывает российское внешнеполитическое ведомство.

    Ранее Сергей Лавров заявил, что США «прикарманили» жест доброй воли со стороны России.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #сирия #лавров #тиллерсон
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