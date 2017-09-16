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Москва, 16 сентября. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу убежден, что россияне с уважением относятся к труду российских военных как в Сирии, так и на учениях, где защитники Родины оттачивают свое мастерство. Такое заявление Шойгу сделал во время награждения лауреатов фестиваля-конкурса «Армия России».

По словам главы Миноброны РФ, военнослужащие проводят на полигонах около 80% своего времени. Шойгу добавил, что российские офицеры, летчики и моряки, ежедневно выполняют в Сирии задачи, выполнить которые другим не под силу.

«Поздравляю ребят, которые, после насыщенных учений, наверняка будут хороши в бою», — подытожил глава оборонного ведомства.

Накануне Владимир Путин заслушал доклад Шойгу о ходе переговоров с сирийским лидером Башаром Асадом.