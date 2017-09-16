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Политика
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Россия
Путин наградил волгоградца, спасшего людей во время взрыва газа
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    Путин наградил волгоградца, спасшего людей во время взрыва газа

    22:01  16 Сентября 2017
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    Путин наградил волгоградца, спасшего людей во время взрыва газа

    Москва, 16 сентября. Президент России Владимир Путин наградил руководителя «Службы спасения Волгограда» Виктора Колесникова почетным званием «Заслуженный спасатель Российской Федерации». Указ о награждении уже появился на официальном портале правовой информации.

    Сообщается, что Колесников лично принимал участие в ликвидации последствий взрыва газа в домах на улице Космонавтов, 47 и проспекте Университетском, 60.

    Напомним, что 20 декабря 2016 года в доме на улице Космонавтов, 47 в Волгограде прогремело два взрыва. В результате происшествия погиб один человек, не меньше 12 получили ранения. 16 мая 2017 года еще один взрыв прогремел в доме на Университетском проспекте. Жертвами трагедии на этот раз стали четыре человека, 12 были госпитализированы.

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    Автор: Алексей Громов
    #путин #волгоград #награждение #спасатель #звание
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