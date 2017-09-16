Митинг дольщиков прошел в Петербурге

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Санкт-Петербург, 16 сентября. Митинг в Санкт-Петербурге собрал около 300 дольщиков на улице Чернышевского. Об этом сообщает ТАСС. Еще одно собрание граждан состоялось в саду Чернышевского. В нем приняли участие примерно 50 человек.

Основным организатором акции выступили дольщики долгостроя ГК «Город». Кроме того, присутствовали на мероприятии дольщики ГК «Лидер Групп», ЖК «Вариант» и ЖК «Воронцов» и ЖК «Азбука».

Отмечается, что мероприятие обошлось без происшествий.

Накануне эксперты высказали мнение, что закон о защите дольщиков будет способствовать оздоровлению рынка недвижимости.