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Общество
Митинг дольщиков прошел в Петербурге
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    Митинг дольщиков прошел в Петербурге

    22:04  16 Сентября 2017
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    Митинг дольщиков прошел в Петербурге

    Санкт-Петербург, 16 сентября. Митинг в Санкт-Петербурге собрал около 300 дольщиков на улице Чернышевского. Об этом сообщает ТАСС. Еще одно собрание граждан состоялось в саду Чернышевского. В нем приняли участие примерно 50 человек.

    Основным организатором акции выступили дольщики долгостроя ГК «Город». Кроме того, присутствовали на мероприятии дольщики ГК «Лидер Групп», ЖК «Вариант» и ЖК «Воронцов» и ЖК «Азбука».

    Отмечается, что мероприятие обошлось без происшествий.

    Накануне эксперты высказали мнение, что закон о защите дольщиков будет способствовать оздоровлению рынка недвижимости.

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    Автор: Сергей Свазовский
    #петербург #митинг #дольщики #долгострой
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