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Политика
Лавров и Тиллерсон обсудили урегулирование в Сирии по телефону — МИД РФ
Политика
Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии
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    Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

    21:49  16 Сентября 2017  /обновлено: 22:53  16 Сентября 2017
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    Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

    Вашингтон, 16 сентября. Министерство обороны России опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции. Об этом в субботу заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

    «Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — пояснил он агентству France Presse.

    Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

    Ранее министерство обороны США заявило, что выступающая против власти президента Сирии Башара Асада группировка «Сирийские демократические силы» (СДС) пострадала в результате авиаудара России недалеко от города Дейр-эз-Зор. Возглавляемая США коалиция, которая борется с террористами в Сирии и Ираке, заявила, что оставляет за собой право на самооборону.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #сша #оппозиция #сирия #вкс рф #минобороны рф #пентагон #коалиция #конашенков
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