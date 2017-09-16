Минобороны РФ опровергло удар ВКС РФ по оппозиции Сирии

В Избранное

Вашингтон, 16 сентября. Министерство обороны России опровергло заявление Пентагона об ударе ВКС РФ по сирийской оппозиции. Об этом в субботу заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Это невозможно. Зачем нам их бомбить?» — пояснил он агентству France Presse.

Ранее министерство обороны США заявило, что выступающая против власти президента Сирии Башара Асада группировка «Сирийские демократические силы» (СДС) пострадала в результате авиаудара России недалеко от города Дейр-эз-Зор. Возглавляемая США коалиция, которая борется с террористами в Сирии и Ираке, заявила, что оставляет за собой право на самооборону.