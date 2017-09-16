Родители детей из сгоревшего лагеря штурмуют здание горсовета в Одессе

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Одесса, 16 сентября. Родители детей, отдыхавших в сгоревшем накануне лагере «Виктория», собрались на митинг у здания Одесского городского совета. Об этом сообщают местные СМИ.

На Думской площади находятся также многочисленные активисты. Число собравшихся оценивается примерно в 200 человек. Они требуют встречи с городским головой Геннадием Трухановым, а также с заместителем мэра Зинаидой Цвиринько.

Между активистами и правоохранителями уже произошла драка. Использовались шумовые гранаты. Разнять конфликтующие стороны удалось лишь благодаря бойцам Нацгвардии, пишет RT.

О гибели детей в результате пожара в детском лагере отдыха «Виктория» в Одессе сообщалось накануне. В связи с этим был объявлен траур.