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Политика
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Украина
Родители детей из сгоревшего лагеря штурмуют здание горсовета в Одессе
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    Родители детей из сгоревшего лагеря штурмуют здание горсовета в Одессе

    22:45  16 Сентября 2017
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    Родители детей из сгоревшего лагеря штурмуют здание горсовета в Одессе

    Одесса, 16 сентября. Родители детей, отдыхавших в сгоревшем накануне лагере «Виктория», собрались на митинг у здания Одесского городского совета. Об этом сообщают местные СМИ.

    На Думской площади находятся также многочисленные активисты. Число собравшихся оценивается примерно в 200 человек. Они требуют встречи с городским головой Геннадием Трухановым, а также с заместителем мэра Зинаидой Цвиринько.

    Между активистами и правоохранителями уже произошла драка. Использовались шумовые гранаты. Разнять конфликтующие стороны удалось лишь благодаря бойцам Нацгвардии, пишет RT.

    О гибели детей в результате пожара в детском лагере отдыха «Виктория» в Одессе сообщалось накануне. В связи с этим был объявлен траур.

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    Автор: Сергей Свазовский
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