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Политика
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Новости Сирии
Сирия: военная полиция России стабилизировала ситуацию в зонах деэскалации
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    Сирия: военная полиция России стабилизировала ситуацию в зонах деэскалации

    21:36  16 Сентября 2017
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    Сирия: военная полиция России стабилизировала ситуацию в зонах деэскалации

    Дамаск, 16 сентября. Присутствие российской военной полиции и создание наблюдательных постов позволило стабилизировать ситуацию в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

    Отмечается, что за последнее время удалось существенно снизить случаи нарушения режима тишины в Сирии. Кроме того, на ежедневной основе мирному населению населению оказывается гуманитарная помощь. Прежде всего, это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

    Боевики продолжают сдавать оружие. За последний день 54 члена незаконных вооруженных формирований перешли на сторону сирийских правительственных войск.

    Российский центр примирения также продолжает сотрудничество с сирийскими коллегами по вопросам восстановлении инфраструктуры. В освобожденных населенных пунктах восстановлена подача воды и электроэнергии. Создаются условия для нормальной мирной жизни.

    Накануне сообщалось, что в Гуте и Хомсе присутствуют наблюдатели от России.

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    Автор: Сергей Свазовский
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