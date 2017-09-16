Сирия: военная полиция России стабилизировала ситуацию в зонах деэскалации

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Дамаск, 16 сентября. Присутствие российской военной полиции и создание наблюдательных постов позволило стабилизировать ситуацию в зонах деэскалации в Сирии. Об этом сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

Отмечается, что за последнее время удалось существенно снизить случаи нарушения режима тишины в Сирии. Кроме того, на ежедневной основе мирному населению населению оказывается гуманитарная помощь. Прежде всего, это продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости.

Боевики продолжают сдавать оружие. За последний день 54 члена незаконных вооруженных формирований перешли на сторону сирийских правительственных войск.

Российский центр примирения также продолжает сотрудничество с сирийскими коллегами по вопросам восстановлении инфраструктуры. В освобожденных населенных пунктах восстановлена подача воды и электроэнергии. Создаются условия для нормальной мирной жизни.

Накануне сообщалось, что в Гуте и Хомсе присутствуют наблюдатели от России.