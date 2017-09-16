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Экономика
Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике
Экономика
Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике
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    Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике

    21:24  16 Сентября 2017
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    Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике

    Москва, 16 сентября. Внедрение блокчейна приведет к огромному скачку экономики уже через пять-десять лет. Такое мнение высказал в субботу глава Сбербанка России Герман Греф.

    «Я думаю, пять-десять лет — и мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике. Более реалистичные цифры — от семи до десяти лет», — отметил он.

    Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике

    По словам банкира, блокчейн наложит серьезный отпечаток на все экономические процессы, что может привести к исчезновению одних видов бизнеса и появлению других. Напомним, что блокчейн — это система выстроенной в определенной последовательности цепочки блоков данных. На сегодняшний день данная технология используется в качестве хранилища информации об операциях с криптовалютой.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #экономика #греф #криптовалюта #блокчейн
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