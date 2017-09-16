Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике

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Москва, 16 сентября. Внедрение блокчейна приведет к огромному скачку экономики уже через пять-десять лет. Такое мнение высказал в субботу глава Сбербанка России Герман Греф.

«Я думаю, пять-десять лет — и мы увидим гигантский сдвиг во всей экономике. Более реалистичные цифры — от семи до десяти лет», — отметил он.

По словам банкира, блокчейн наложит серьезный отпечаток на все экономические процессы, что может привести к исчезновению одних видов бизнеса и появлению других. Напомним, что блокчейн — это система выстроенной в определенной последовательности цепочки блоков данных. На сегодняшний день данная технология используется в качестве хранилища информации об операциях с криптовалютой.