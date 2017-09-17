В Избранное

Сирия, 17 сентября. Курды обвинили ВВС САР в нанесении ударов по их позициям на подступах к Дейр эз-Зору. Смертник ИГ* совершил самоподрыв в одной из школ Ирака в провинции Салах Эд-Дин. ВКС РФ провели бомбардировки опорных пунктов ИГ в районе реки Евфрат в Дейр эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали несколько военных объектов ИГ вдоль Евфрата в окрестностях Дейр эз-Зора.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносили удары по позициям боевиков на северо-востоке Дамаска; заняли ряд высот вблизи поселения Айаш в Дейр эз-Зоре; вошли в поселения Аль-Ханутия и Абу Ханая в восточной части Хамы; лишились танка в боях с ИГ в «Акербатском котле»; отразили атаку «Файлак Аль-Маджид» к северу от Хамы.

«Исламское государство»: потеряло группу террористов в Дейр эз-Зоре; вело бои с курдами в районе перекрестка Ад-Далла в Ракке; утратило населенный пункт Кулейб Ас-Сувар на востоке провинции Хама; провело ракетный обстрел города Саламия; организовало теракт в одной из иракских школ в провинции Салах Эд-Дин; лишилось населенного пункта Акашат в провинции Аль-Анбар в Ираке.

Сирийская свободная армия** (ССА): арестовала четырех человек по обвинению в связях с ИГИЛ* в городе Джараблус на севере провинции Алеппо.

«Ахрар Аш-Шам»: отбила атаку «Джейш Халид ибн Аль-Валид» близ города Хейт на юго-западе провинции Даръа.

«Джейш Аль-Ислам»*****: подверглась обстрелам «Файлак Ар-Рахман» вблизи города Аль-Ашари в Восточной Гуте Дамаска.

«Тахрир Аш-Шам»: продолжила столкновения с САА к северо-западу от города Алеппо.

Курды: обвинили ВВС САР в нанесении ударов по их позициям на подступах к Дейр эз-Зору; заняли здание тюрьмы в квартале Аль-Амин в Ракке; захватили здание сахарного завода и электростанцию в районе города Ас-Салихия к востоку от Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: провели боевые вылеты в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Вновь вспыхнуло междоусобное противостояние между группировками вооруженной оппозиции «Файлак Ар-Рахман» и «Джейш Аль-Ислам». Как передавал информационный портал Al Manar News, укрепрайоны «Армии Ислама» подверглись обстрелам союзников «Джебхат Ан-Нусры»**** вблизи города Аль-Ашари. Напомним, ранее боевики не раз вели бои за контроль над этим населенным пунктом.

В течение дня под ударами артиллерии Сирийской арабской армии (САА) оказывались позиции исламистов антиправительственных формирований в районах Джобар и Айн-Тарма, а также на окраинах населенных пунктов Дума и Замалка. Об этом сообщал местный Twitter-канал (Ghouta_GMC). В свою очередь, исламисты «Файлак Ар-Рахман» провели обстрел одного из КПП САА, в результате чего погиб сирийский журналист Халед Аль-Омари.

Провинция Алеппо

Четверо молодых людей, предположительно курдов, были задержаны радикалами Сирийской свободной армии (ССА) в городе Джараблус, расположенном близ сирийско-турецкой границы в северной части Алеппо. Арестованные были обвинены в пособничестве террористам «Исламского государства».

Тем временем в город Манбидж, находящийся под контролем Демократической армии Сирии**** (SDF), вернулись около 500 семей, бежавших в другие районы республики еще во время оккупации «Исламского государства».

В западной части региона отмечались вооруженные столкновения между военнослужащими Сирийской арабской армии (САА) и исламистами террористической коалиции «Тахрир Аш-Шам», а также союзных ей формирований, передавал военный источник в сети Telegram(NRVR11). Противники вели взаимные обстрелы на линии соприкосновения сил недалеко от населенных пунктов Кафр Хамра и Харитан.

Провинция Дейр эз-Зор

В минувшие сутки силы «демократической армии» (SDF) продолжили развивать наступление на левом берегу Евфрата, в то время как правительственные войска продвигались на правом. По данным новостного портала Al Masdar News, сирийским подразделениям удалось взять под контроль ряд высот вблизи поселения Айаш. Кроме того, группа ИГИЛовцев добровольно сложила оружие и сдалась в плен военнослужащим САР. Курдские подразделения, в свою очередь, захватили здание сахарного завода и электростанцию недалеко от населенного пункта Ас-Салихия, передавал Twitter-канал (1st_infantry).

Российские ВКС провели несколько успешных боевых вылетов в поддержку войск САР, уничтожив ряд военных объектов террористической группировки вдоль Евфрата, передавало информагентство Al Masdar News.

Информагентство Havar News, связанное с командованием SDF, заявляло о том, что позиции Демократических сил Сирии были атакованы неизвестными военными самолетами, в результате чего пострадали шесть бойцов формирования. Позже официальный представитель SDF заявил, что удары были нанесены сирийскими ВВС. Правительственные новостные порталы данные сведения, тем не менее, не подтверждали.

Провинция Даръа

На юго-западе региона разворачивались бои между формированием вооруженной оппозиции «Ахрар Аш-Шам» и террористами «Джейш Халид ибн Аль-Валид». ИГИЛовцы предприняли очередную попытку наступления в районе населенного пункта Хейт, однако исламистам «Ахрар Аш-Шам» удалось отбить атаку. Об этом сообщал Twitter-канал (AhrarAl_Sham).

Мощный взрыв произошел на территориях, подконтрольных Сирийской арабской армии (САА), к северу от столицы провинции. До сих пор никакой более подробной информации о случившемся не поступало. Тем не менее, согласно сообщениям местных активистов, бомба была установлена радикалами «Исламского государства».

Провинция Ракка

По информации агентства новостей Al Masdar News, наиболее ожесточенные столкновения между курдами и боевиками «Исламского государства» произошли недалеко от перекрестка Ад-Далла. Развязка имеет важное стратегическое значение, поскольку связывает центральные районы Ракки с западными. Кроме того, фиксировались вооруженные стычки вблизи городской больницы, а также в квартале Аль-Амин, где Сирийской демократической армии (SDF) удалось занять здание тюрьмы. ВВС западного альянса на протяжении суток продолжали наносить авиаудары в черте города. Об этом сообщало новостное агентство Al Manar News.

Провинция Хама

В восточной части Хамы подразделения правительственной армии продолжили вести бои с террористами «Исламского государства», осажденными в районе Акербата. Как передавали военные источники в соцсети Twitter (HhabibS) и (SyriaWar2), под контроль сирийских войск перешли населенные пункты Кулейб Ас-Сувар и Аль-Мушерифа. Также отмечались столкновения недалеко от поселений Аль-Ханутия и Абу Ханая. Во второй половине дня САА и Национальным силам обороны****** (NDF) удалось занять окраины деревень. Тем не менее, по данным Twitter-канала (ahmadnasser6799), столкнувшись с ожесточенным сопротивлением боевиков, силы САР лишились танка. Кроме того, под обстрелом радикалов ИГ оказались жилые районы города Саламия. Об этом сообщал оппозиционный новостной портал Masar Press Net.

Севернее административного центра провинции попытку нападения предприняли исламисты формирования «Файлак Аль-Маджид». Тем не менее благодаря разведданным, полученным в результате разведывательных полетов сирийских самолетов, атака была отбита. Об этом сообщал новостной портал Al Masdar News.

Ирак

В одной из иракских школ в провинции Салах Эд-Дин произошел теракт, проведенный «Исламским государством»*. Согласно сведениям информагентства Al Sumaria News, смертник террористической группировки пробрался на территорию учебного заведения и совершил самопродрыв. Отмечается, что в результате атаки никто не пострадал.

Между тем в западной части провинции Аль-Анбар армия Ирака совместно с Силами народной мобилизации начала военную кампанию по освобождению городов Акашат и Анна, передавало агентство новостей Iraqi News. После полудня стало известно, что ополченцам «Хашд Аш-Шааби» удалось занять Акашат. Саперы правительственной армии начали работы по разминированию освобожденных территорий.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)