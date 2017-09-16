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Сирия, 16 сентября. «Ан-Нусра»*** обстреляла жилые кварталы города Аль-Фуа в провинции Идлиб. Под огнем «Файлак Ар-Рахман» в Восточной Гуте погиб сирийский журналист. ВВС западной коалиции сбросили около 90 тысяч листовок в Ракке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: оказывали поддержку САА и ее союзникам в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: заняли ряд стратегических позиций в окрестностях населенного пункта Аль-Марийя недалеко от авиабазы Дейр эз-Зора.

«Исламское государство»: подверглось обстрелам САА в районе поселения Малзум к востоку от реки Евфрат в Дейр эз-Зоре; утратило холм Аль-Ноба и населенный пункт Аль-Мушерифа в восточной части провинции Хама; оставило оружие и боеприпасы после столкновений с САА в «Акербатском котле»; лишилось одного из палачей в результате нападения неизвестных на юго-западе провинции Киркук в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: обстреляла жилые кварталы города Аль-Фуа к северо-востоку от города Идлиб; открыла огонь по электростанции Аз-Зара к югу от Хамы.

«Файлак Ар-Рахман»: провела обстрел одного из КПП сирийской армии на северо-востоке Дамаска, погиб сирийский журналист.

Международная коалиция: сбросила порядка 90 тысяч листовок в городе Ракка.

Провинция Дамаск

Не утихает противостояние между войсками Сирийской арабской армии (САА) и радикалами вооруженной оппозиции в районе оазиса Восточная Гута на северо-востоке Дамаска. Под огнем боевиков оказался один из контрольно-пропускных пунктов подразделений САР. Информационный портал Shahba Press сообщает, что в результате обстрелов со стороны группировки «Файлак Ар-Рахман» был убит журналист правительственных СМИ Халед Аль-Омари. Напомним, ранее сирийское правительство неоднократно пыталось прийти к соглашению с радикалами. Однако «Файлак Ар-Рахман» отказалась выступить против организации «Джебхат Ан-Нусра»*, не желающей принимать участие в каких-либо мирных переговорах, в результате чего столкновения между САА и отрядами вооруженной оппозиции продолжились.

Провинция Дейр эз-Зор

Военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) вместе с союзными им проасадовскими ополченческими отрядами продолжают развивать наступление к юго-востоку от военной авиабазы Дейр эз-Зора при поддержке российских военных самолетов. По данным агентства новостей Al Manar News, после недавней воздушной атаки ВКС РФ правительственным войскам удалось занять ряд стратегических позиций в окрестностях населенного пункта Аль-Марийя, освобожденного накануне. Кроме того, силы союзников провели ракетный обстрел укрепленных пунктов ИГИЛовцев в районе поселения Малзум, расположенного на левом берегу реки Евфрат. Об этом сообщает новостной портал Masar Press Net.

Провинция Идлиб

Информационное агентство Damascus Now сообщает о том, что боевики террористической организации «Джебхат Фатх Аш-Шам»*, возглавляющей объединение «Тахрир Аш-Шам», открыли огонь по жилым кварталам города Аль-Фуа, расположенного северо-восточнее административного центра провинции. Напомним, исламисты уже не в первый раз обстреливают населенные пункты, в которых проживает по большей части шиитское население. Ранее в результате ракетных ударов радикалов была повреждена водонапорная башня. Практически все крупные города провинции удерживают силы «Джебхат Ан-Нусры», что зачастую приводит к междоусобным вооруженным конфликтам между различными группировками. Вследствие этого прежде всего страдают мирные жители региона.

Провинция Ракка

Полковник ВС США Райан Диллон сообщил на своей странице в социальной сети Twitter (OIRSpox), что американские военнослужащие сбросили порядка 90 тысяч листовок в административном центре региона. Кроме того, солдаты США используют громкоговорители для того, чтобы уведомить оставшихся гражданских лиц о том, как безопасно эвакуироваться из районов боевых действий. Военные самолеты международной коалиции, и, в частности, Соединенных Штатов Америки, ежедневно проводят бомбардировки в городе Ракка, в результате чего часто гибнут мирные жители.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) и проправительственные отряды, поддерживаемые авиаударами авиации Сирии и России, продолжают продвигаться на востоке провинции недалеко от города Акербат. Согласно сведениям информационного портала Al Manar News, войска Башара Асада заняли холм Аль-Ноба, а также населенный пункт Аль-Мушерифа. В результате предыдущих столкновений в районе деревни Кулайб Аль-Сор террористы «Исламского государства»*, бежавшие с поля боя, оставили большое количество оружия и боеприпасов. Об этом сообщает новостное агентство Syria-Scope. О потерях ИГ* в живой силе не сообщается.

Тем временем к югу от столицы провинции боевики антиправительственной коалиции «Хайят Тахрир Аш-Шам» в очередной раз открыли огонь по электрической станции Аз-Зара, передает военный источник в социальной сети Telegram (Ansar_Alsena). Ранее исламисты несколько раз обстреливали станцию, в результате чего одна из опор ЛЭП была повреждена.

Ирак

Семья одного из боевиков «Исламского государства» была убита в результате взрыва придорожной бомбы, установленной самими радикалами в окрестностях города Хавиджа. Как сообщает информационный портал Al Sumaria News, среди погибших было двое детей. Террорист намеревался бежать из города после того, как вооруженные силы Ирака объявили о готовящемся наступлении в провинции Киркук. Многие радикалы террористической группировки, в том числе высокопоставленные командиры, уже покинули населенный пункт ранее.

На юго-западе Киркука в результате нападения неизвестных недалеко от дома был убит один из ИГИЛовцев, нередко выступавший палачом в казнях местных жителей. Об этом сообщает агентство новостей Iraqi News. На данный момент о нападавших ничего неизвестно.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)