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Ирак готов применить военную силу, если курдский референдум обострит ситуацию
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    Ирак готов применить военную силу, если курдский референдум обострит ситуацию

    20:59  16 Сентября 2017
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    Ирак готов применить военную силу, если курдский референдум обострит ситуацию

    Багдад, 16 сентября. Власти Ирака готовы к военному вмешательству, если проводимый в Иракском Курдистане референдум о независимости обернется всплеском насилия. Об этом в субботу заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

    «Если населению Ирака будет угрожать незаконное использование силы, мы вмешаемся военным путем», — отметил он.

    Ирак готов применить военную силу, если курдский референдум обострит ситуацию

    Сам референдум глава правительства назвал опасной эскалацией, которая нарушает территориальную целостность страны, передает агентство Associated Press.

    Напомним, что накануне парламент Иракского Курдистана проголосовал за проведение референдума о независимости 25 сентября.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #ирак #референдум #иракский курдистан #независимость
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