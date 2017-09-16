Ирак готов применить военную силу, если курдский референдум обострит ситуацию

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Багдад, 16 сентября. Власти Ирака готовы к военному вмешательству, если проводимый в Иракском Курдистане референдум о независимости обернется всплеском насилия. Об этом в субботу заявил премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади.

«Если населению Ирака будет угрожать незаконное использование силы, мы вмешаемся военным путем», — отметил он.

Сам референдум глава правительства назвал опасной эскалацией, которая нарушает территориальную целостность страны, передает агентство Associated Press.

Напомним, что накануне парламент Иракского Курдистана проголосовал за проведение референдума о независимости 25 сентября.