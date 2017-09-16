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КНДР показала фото и видео запуска ракеты
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    КНДР показала фото и видео запуска ракеты

    20:46  16 Сентября 2017
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    КНДР показала фото и видео запуска ракеты

    Пхеньян, 16 сентября. Власти Северной Кореи показали видеозапись запуска баллистической ракеты «Хвасон-12». Ролик и фотоснимки были обнародованы государственным агентством ЦТАК.

    По словам представителей агентства, лидер страны Ким Чен Ын остался доволен ракетными испытаниями.

    Напомним, что Северная Корея вновь осуществила ракетный запуск, спустя всего несколько дней после принятия Совбезом ООН резолюции об ужесточении санкций в связи с предыдущими испытаниями. Ракета достигла высоты в 770 км и преодолела расстояние в 3,7 тыс. км, пролетев над территорией Японии.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #кндр #ракета #видео #фото #запуск
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