Сирия на пути к миру: Астана, зоны деэскалации — как Россия вытянула Дамаск из пучины войны

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Накануне в столице Казахстана завершилась шестая встреча в рамках астанинского процесса. По итогам заседания представители делегаций России, Турции и Ирана подписали соглашение о формировании зоны деэскалации в провинции Идлиб. Кроме того, стороны договорились, что каждая из них направит в регион подразделения военной полиции с целью обеспечивать безопасность и следить за соблюдением перемирия.

Идлиб стал четвертым и последним из предложенных представителями РФ районов снижения напряженности. Таким образом, очень скоро вступят в силу все обозначенные зоны безопасности. На данный момент продолжают работу три района деэскалации, охватывающие юго-западные провинции Сирии, анклав вооруженной оппозиции к северу от Хомса и территорию Восточной Гуты к востоку от Дамаска.

Проект по созданию зон безопасности был предложен представителями российской стороны. По признанию большинства мировых экспертов, данная инициатива РФ стала настоящим прорывом в процессе мирного урегулирования сирийского кризиса. В связи с заключением соглашения о создании последнего из районов деэскалации Федеральное агентство новостей (ФАН) решило подвести промежуточные итоги дипломатической деятельности России в Сирии.

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог, кандидат исторических наук Владимир Шаповалов подчеркнул в комментарии для ФАН, что очень высоко оценивает вклад РФ в развитие процесса политического разрешения сирийского кризиса. По мнению эксперта, именно вмешательство России обеспечило значительный прогресс на этом направлении.

«Столько, сколько существует сирийский кризис, предпринимаются попытки мирного урегулирования. Однако тот формат, который действовал до появления российской стороны — то есть женевский формат — обернулся неудачей, поскольку ни одного серьезного решения в рамках данного процесса принято не было. И только дальнейшее участие России и ее решение возглавить миротворческий процесс в Сирии дали ощутимые результаты».

Поначалу Москва выступала посредником при заключении ряда частных договоренностей между представителями правительства САР и умеренной оппозиции. Позже удалось найти куда более эффективную альтернативу женевскому формату — так Россия стала инициатором переговоров в Астане, в рамках которых сторонам конфликта удалось прийти к согласию по ряду ключевых вопросов.

«В рамках данного формата роли посредников помимо РФ также взяли на себя Турция и Иран. Само по себе, это является огромным достижением российской стороны, так как обе эти страны являются крупными внешними игроками сирийского конфликта. И на Тегеран, и на Анкару сориентированы значительные политические группы Сирии, а также некоторые формирования, принимающие непосредственное участие в боевых действиях на территории республики. Кроме того, интересы Турции и Ирана достаточно сильно отличаются. То, что России удалось не просто усадить представителей этих государств за стол переговоров, но и создать трехсторонний формат посредничества, — является большой заслугой РФ».

Несомненно, ключевым этапом в процессе мирного разрешения кризиса в САР стала российская идея создания зон деэскалации, которая появилась несколько месяцев назад, подчеркивает Владимир Шаповалов. Эта инициатива позволила наконец перейти от слов к действиям, она, действительно, положила конец военному противостоянию в ряде районов Сирии.

«Сейчас по итогам вчерашнего саммита в Астане мы можем сказать, что эта идея РФ реализована в полной мере, поскольку соглашение о создании четвертой и последней зоны безопасности было окончательно подписано. Все вопросы относительно формирования данного района снижения напряженности также были решены в ходе этой встречи. Таким образом, в настоящий момент план России по примирению враждующих сторон переходит из стадии согласования в стадию реализации. Это является очень крупным достижением РФ, а также серьезным шагом, приблизившим переход от фазы вооруженного конфликта к фазе политического урегулирования. Несомненно, российская сторона сыграла и продолжает играет решающую роль на этом пути».

Сегодня Александр Лаврентьев, спецпосланник президента РФ Владимира Путина по Сирии, комментируя итоги последней встречи в Астане в интервью телеканалу «Россия 24», выразил надежду на то, что установленный в соответствии с созданием зон деэскалации режим прекращения огня будет необратимым.