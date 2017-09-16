Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда

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Киев, 16 сентября. Украинские власти не станут выдворять из страны бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока не будет принято соответствующее решение суда. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».

По его словам, именно суд может решить спорный вопрос гражданства Саакашвили. Он выразил надежду на то, что политик приезжает в Киев именно для того, чтобы официально оспорить решение президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства.

«Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — подчеркнул Луценко.

Напомним, что лишенный украинского гражданства Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы после того, как прорвался через пограничный кордон.