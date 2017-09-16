Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Экономика
Греф предсказал блокчейн-революцию в экономике
Украина
Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда

    20:22  16 Сентября 2017
    232

    Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда

    Киев, 16 сентября. Украинские власти не станут выдворять из страны бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока не будет принято соответствующее решение суда. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».

    По его словам, именно суд может решить спорный вопрос гражданства Саакашвили. Он выразил надежду на то, что политик приезжает в Киев именно для того, чтобы официально оспорить решение президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства.

    Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда

    «Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — подчеркнул Луценко.

    Напомним, что лишенный украинского гражданства Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы после того, как прорвался через пограничный кордон.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #украина #саакашвили #гражданство #луценко #депортация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17519

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7696

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        6037

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9373

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        35540
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        6125
        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        12:39   16 Сентября 2017
        32585
        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        5:38   16 Сентября 2017
        4731
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        6568