Генпрокурор Украины не станет депортировать Саакашвили без решения суда
Киев, 16 сентября. Украинские власти не станут выдворять из страны бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, пока не будет принято соответствующее решение суда. Об этом в субботу заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в кулуарах конференции «Ялтинская европейская стратегия».
По его словам, именно суд может решить спорный вопрос гражданства Саакашвили. Он выразил надежду на то, что политик приезжает в Киев именно для того, чтобы официально оспорить решение президента Украины Петра Порошенко о лишении гражданства.
«Саакашвили не будет арестован по этому делу, Саакашвили не может быть экстрадирован из этой страны, пока у него есть удостоверение на постоянное проживание или другие документы, которые он подал», — подчеркнул Луценко.
Напомним, что лишенный украинского гражданства Саакашвили стал фигурантом уголовного дела о незаконном пересечении границы после того, как прорвался через пограничный кордон.