Националисты попытались прорваться в мэрию Одессы после пожара в детском лагере

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Одесса, 16 сентября. Группа националистов попыталась прорваться в здание администрации Одессы после пожара в детском лагере, который унес жизни трех детей.

Первоначально у стен мэрии собрались родители детей, отдыхающих в лагере, и просто горожане, которые решили выразить протест мэру города Геннадию Труханову, однако вскоре к акции присоединились представители праворадикальных движений.

Довольно быстро митинг вылился в беспорядки. Националисты разбили топором стекло в парадной двери и попытались прорваться внутрь здания городской администрации, однако их остановила охрана.

Вскоре к мэрии подтянулась полиция и поддерживающие власти активисты «евромайдановского» толка. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ и оттеснили радикалов на Думскую площадь, после чего нацгвардия установила кордон вокруг здания горадминистрации, пишут местные СМИ.