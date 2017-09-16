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Экономика
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Украина
Националисты попытались прорваться в мэрию Одессы после пожара в детском лагере
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    Националисты попытались прорваться в мэрию Одессы после пожара в детском лагере

    20:08  16 Сентября 2017
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    Националисты попытались прорваться в мэрию Одессы после пожара в детском лагере

    Одесса, 16 сентября. Группа националистов попыталась прорваться в здание администрации Одессы после пожара в детском лагере, который унес жизни трех детей.

    Первоначально у стен мэрии собрались родители детей, отдыхающих в лагере, и просто горожане, которые решили выразить протест мэру города Геннадию Труханову, однако вскоре к акции присоединились представители праворадикальных движений.

    Националисты попытались прорваться в мэрию Одессы после пожара в детском лагере

    Довольно быстро митинг вылился в беспорядки. Националисты разбили топором стекло в парадной двери и попытались прорваться внутрь здания городской администрации, однако их остановила охрана.

    Вскоре к мэрии подтянулась полиция и поддерживающие власти активисты «евромайдановского» толка. Стражи правопорядка применили слезоточивый газ и оттеснили радикалов на Думскую площадь, после чего нацгвардия установила кордон вокруг здания горадминистрации, пишут местные СМИ.

     

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #пожар #одесса #радикалы #националисты #лагерь #мэрия
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