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Общество
Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе
Общество
Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе
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    Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе

    19:50  16 Сентября 2017
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    Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе

    Казань, 16 сентября. Правоохранительные органы Казани эвакуировали девять торговых центров и гостиниц после анонимных звонков о минировании.

    «Посетители девяти объектов были эвакуированы после анонимных сообщений о том, что они якобы заминированы», — рассказал неназванный представитель экстренных служб Татарстана.

    Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе

    По его словам, среди эвакуированных объектов оказались торговые центры «Южный» и «Кольцо», передает РИА Новости. Отметим, что российские города уже несколько дней подряд подвергаются телефонному терроризму неизвестных, которые вынуждают эвакуировать крупные торговые и транспортные объекты.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #казань #полиция #эвакуация #гостиница #торговый центр #объекты
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