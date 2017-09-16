Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе

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Казань, 16 сентября. Правоохранительные органы Казани эвакуировали девять торговых центров и гостиниц после анонимных звонков о минировании.

«Посетители девяти объектов были эвакуированы после анонимных сообщений о том, что они якобы заминированы», — рассказал неназванный представитель экстренных служб Татарстана.

По его словам, среди эвакуированных объектов оказались торговые центры «Южный» и «Кольцо», передает РИА Новости. Отметим, что российские города уже несколько дней подряд подвергаются телефонному терроризму неизвестных, которые вынуждают эвакуировать крупные торговые и транспортные объекты.