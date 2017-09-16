В здании австрийского парламента нашли бюсты Гитлера

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Вена, 16 сентября. Рабочие при осуществлении реконструкции здания парламента в Вене обнаружили несколько предметов, изображающих лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, сообщает местное издание Der Standart.

В подвале здания австрийского парламента в Вене рабочие обнаружили картины, бюст и барельеф, на которых изображен Адольф Гитлер. По словам спикера парламента, данная находка свидетельствует о важности полной ликвидации предметов нацистского прошлого страны. Известно, что с 1938 по 1945 годы в здании находилась резиденция комиссара рейха и нацистское руководство Австрии, пишет RT.