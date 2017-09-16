Саакашвили соберет в Киеве митинг ради выступления в Раде

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Львов, 16 сентября. Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил о намерении организовать митинг у стен Верховной рады в Киеве, в ходе которого он потребует права выступить перед депутатами парламента.

Митинг состоится 19 сентября, в 10 часов утра, передают украинские СМИ. С каким именно заявлением политик собирается выступить в Раде — не сообщается.

Напомним, что ранее лишенный украинского паспорта экс-губернатор Одесской области прорвался через пограничной кордон, оказавшись на территории Украины. Против него было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение границы».