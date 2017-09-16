Путин: Россия выделила $700 млн на интеграцию Киргизии в ЕАЭС

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Сочи, 16 сентября. Россия предоставила Киргизии 200 млн долларов на адаптацию экономики к условиям ЕАЭС, заявил в субботу президент РФ Владимир Путин. Еще 500 млн долларов Москва вложила в специально созданный фонд развития.

«Мы выделили 200 миллионов долларов на эту адаптацию. Кроме того, создали соответствующий фонд развития, куда Россия внесла еще 500 миллионов долларов», — отметил он.

По словам главы государства, это позволило Киргизии начать реализацию 31 проекта. В ближайшее время количество проектов должно вырасти до нескольких сотен, передает телеканал РЕН ТВ.