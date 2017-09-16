Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе
Политика
МИД России ответил на статью ирландских СМИ о «российских хакерах»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД России ответил на статью ирландских СМИ о «российских хакерах»

    19:32  16 Сентября 2017
    60

    МИД России ответил на статью ирландских СМИ о «российских хакерах»

    Москва, 16 сентября. Россия ведет последовательную политику по пресечению незаконной деятельности в Интернете и готова к международному сотрудничеству по борьбе с киберпреступностью, говорится в релизе МИД России в ответ на материал о российских хакерах в ирландской газете Irish Times.

    Ирландское издание Irish Times опубликовало материал, в котором автор статьи увязывает атаки в 2015-2016 годы на компьютерные сети немецкого парламента с «российскими хакерами». СМИ также утверждают, что русскоговорящая диаспора ФРГ якобы подвергается «информационной обработке» в соцсетях. 

    «Российская Федерация неоднократно опровергала абсолютно беспочвенные обвинения, касающиеся ее «вмешательства в выборы в разных странах», — говорится в релизе российского внешнеполитического ведомства. 

    В МИД заявили, что Россия последовательна в своем курсе относительно пресечения противоправной деятельности в Сети. Москва неоднократно заявляла о готовности к широкому сотрудничеству в сфере борьбы с кибепреступностью. Кроме того, ирландские СМИ не обращались за комментарием ни в дипмиссию в Дублине, ни в Берлине и просто упражняются в антироссийской риторике.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Ирина Селезнева
    #мид рф
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017 17409

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017
        7683

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        5995

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        9354

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        35273
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ

        15:41   16 Сентября 2017
        5436
        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс

        12:39   16 Сентября 2017
        32071
        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН

        5:38   16 Сентября 2017
        4696
        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        Глава «Нафтогаза» заявил, что «Турецкий поток» убьет южную линию ГТС Украины

        20:34   15 Сентября 2017
        6521