МИД России ответил на статью ирландских СМИ о «российских хакерах»

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Москва, 16 сентября. Россия ведет последовательную политику по пресечению незаконной деятельности в Интернете и готова к международному сотрудничеству по борьбе с киберпреступностью, говорится в релизе МИД России в ответ на материал о российских хакерах в ирландской газете Irish Times.

Ирландское издание Irish Times опубликовало материал, в котором автор статьи увязывает атаки в 2015-2016 годы на компьютерные сети немецкого парламента с «российскими хакерами». СМИ также утверждают, что русскоговорящая диаспора ФРГ якобы подвергается «информационной обработке» в соцсетях.

«Российская Федерация неоднократно опровергала абсолютно беспочвенные обвинения, касающиеся ее «вмешательства в выборы в разных странах», — говорится в релизе российского внешнеполитического ведомства.

В МИД заявили, что Россия последовательна в своем курсе относительно пресечения противоправной деятельности в Сети. Москва неоднократно заявляла о готовности к широкому сотрудничеству в сфере борьбы с кибепреступностью. Кроме того, ирландские СМИ не обращались за комментарием ни в дипмиссию в Дублине, ни в Берлине и просто упражняются в антироссийской риторике.