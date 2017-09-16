В «Табакерке» рассказали о самочувствии Табакова

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Москва, 16 сентября. Здоровью российского актера и режиссера Олега Табакова, несмотря на слухи, ничто не угрожает, заявили в Театре под руководством Табакова.

Ряд российских СМИ распространил информацию о резком ухудшении здоровья Олега Табакова перед его выходом на сцену в спектакле «Чайка». По словам спикера из «Табакерки», режиссер испытал острую зубную боль, пишет ТАСС. В настоящий момент руководитель театра проходит лечение у стоматолога.

В пресс-службе театра добавили, что спектакль начался на 10 минут позже, постановка прошла с аншлагом. Во время антракта Табаков уже перекусывал для поднятия настроения.