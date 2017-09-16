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Общество
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Украина
В Одессе объявлен траур после гибели троих детей при пожаре в лагере
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    В Одессе объявлен траур после гибели троих детей при пожаре в лагере

    19:01  16 Сентября 2017
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    В Одессе объявлен траур после гибели троих детей при пожаре в лагере

    Одесса, 16 сентября. Две девочки погибли, еще две попали в больницу в результате сильного пожара, который накануне вспыхнул на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря  «Виктория» в Одессе. Местные власти объявили траур в связи с трагедией.

    В Одессе объявлен траур после гибели троих детей при пожаре в лагере

    Как сообщают украинские СМИ, огонь возник в двухэтажном деревянном здании, в котором находились 42 ребенка. Пламя распространилось довольно быстро, и вскоре площадь огня составила 450 квадратных метров. Пожарные не смогли сразу потушить возгорание, поскольку гидрант, установленный на территории лагеря, оказался нерабочим, и спасателям пришлось тянуть рукав на соседнюю улицу, теряя драгоценные минуты.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #дети #пожар #одесса #гибель #лагерь
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