В Одессе объявлен траур после гибели троих детей при пожаре в лагере

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Одесса, 16 сентября. Две девочки погибли, еще две попали в больницу в результате сильного пожара, который накануне вспыхнул на территории детского спортивно-оздоровительного лагеря «Виктория» в Одессе. Местные власти объявили траур в связи с трагедией.

Как сообщают украинские СМИ, огонь возник в двухэтажном деревянном здании, в котором находились 42 ребенка. Пламя распространилось довольно быстро, и вскоре площадь огня составила 450 квадратных метров. Пожарные не смогли сразу потушить возгорание, поскольку гидрант, установленный на территории лагеря, оказался нерабочим, и спасателям пришлось тянуть рукав на соседнюю улицу, теряя драгоценные минуты.