Центробанк допустил рост цен в регионах проведения ЧМ-2018

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Москва, 16 сентября. ЧМ-2018 способствовал привлечению инвестиций за счет реализации масштабных инфраструктурных проектов, однако может привести к недолгому отрицательному макроэкономическому эффекту, считают в Центробанке.

В проекте Центробанка об основных направлениях денежно-кредитной политики до 2020 года говорится о том, что Чемпионат мира по футболу может оказать влияние на региональную инфляцию. Речь идет о временном ускорении роста цен в будущем году, которое коснется регионов, участвующих в проведении ЧМ-2018.

Рост цен обуславливается ростом потребительского спроса, отмечается в документе российского регулятора. Напомним, что чемпионат состоится в России с 14 июня по 15 июля, Банк России ожидает инфляцию на уровне 4%.