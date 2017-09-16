В Минобороны РФ рассказали о состоянии пилотов упавшего Як-130

В Избранное

Москва, 16 сентября. Пилоты учебно-боевого самолета Як-130, который упал вблизи аэродрома Борисоглебска, эвакуированы поисково-спасательной группой, их жизни вне опасности, сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны России заявили, что эвакуированные пилоты упавшего Як-130 под Борисоглебском, вышли на связь. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, говорится в сообщении отечественного военного ведомства. Ранее сообщалось, что экипаж катапультировался, предварительно отведя воздушное средство в сторону от построек. Комиссия по безопасности расследует инцидент.