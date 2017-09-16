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Общество
В Минобороны РФ рассказали о состоянии пилотов упавшего Як-130
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    В Минобороны РФ рассказали о состоянии пилотов упавшего Як-130

    18:43  16 Сентября 2017
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    В Минобороны РФ рассказали о состоянии пилотов упавшего Як-130

    Москва, 16 сентября. Пилоты учебно-боевого самолета Як-130, который упал вблизи аэродрома Борисоглебска, эвакуированы поисково-спасательной группой, их жизни вне опасности, сообщили в российском оборонном ведомстве.

    В Минобороны России заявили, что эвакуированные пилоты упавшего Як-130 под Борисоглебском, вышли на связь. Жизни и здоровью летчиков ничего не угрожает, говорится в сообщении отечественного военного ведомства. Ранее сообщалось, что экипаж катапультировался, предварительно отведя воздушное средство в сторону от построек. Комиссия по безопасности расследует инцидент. 

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    Автор: Ирина Селезнева
    #минобороны рф #як-130
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