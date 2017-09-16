Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»

В Избранное

Москва, 16 сентября. Власти Ирана объявили о создании самой мощной неядерной бомбы весом почти 10 тонн.

По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, за боеприпасом уже закрепилось прозвище «отец всех бомб» по аналогии с американской «матерью всех бомб», которую США сбросили в Афганистане.

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что делать сверхмощные бомбы сегодня нецелесообразно, поскольку в современных условиях гораздо большую ценность представляет высокоточное оружие.