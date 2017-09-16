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Общество
Девять торговых центров и гостиниц Казани эвакуировали после звонков о бомбе
Политика
Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»
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    Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»

    18:44  16 Сентября 2017
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    Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»

    Москва, 16 сентября. Власти Ирана объявили о создании самой мощной неядерной бомбы весом почти 10 тонн.

    По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, за боеприпасом уже закрепилось прозвище «отец всех бомб» по аналогии с американской «матерью всех бомб», которую США сбросили в Афганистане.

    Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»

    Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что делать сверхмощные бомбы сегодня нецелесообразно, поскольку в современных условиях гораздо большую ценность представляет высокоточное оружие.

    «Подобного рода бомбы могут быть предназначены для уничтожения, например, площадных целей, но в данном случае с практической точки зрения целесообразность этого оружия вызывает очень большие сомнения, то есть оно носит чисто психологический эффект», — рассказал он RT.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #иран #тегеран #бомба #эксперт #сверхмощная
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