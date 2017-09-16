Эксперт оценил эффект от применения иранского «Отца всех бомб»
Москва, 16 сентября. Власти Ирана объявили о создании самой мощной неядерной бомбы весом почти 10 тонн.
По словам командующего Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амира Али Хаджизаде, за боеприпасом уже закрепилось прозвище «отец всех бомб» по аналогии с американской «матерью всех бомб», которую США сбросили в Афганистане.
Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что делать сверхмощные бомбы сегодня нецелесообразно, поскольку в современных условиях гораздо большую ценность представляет высокоточное оружие.
«Подобного рода бомбы могут быть предназначены для уничтожения, например, площадных целей, но в данном случае с практической точки зрения целесообразность этого оружия вызывает очень большие сомнения, то есть оно носит чисто психологический эффект», — рассказал он RT.