Сирия и курды близки к точке кипения: Дейр эз-Зор может стать плацдармом для новой войны

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Бойцы Демократических сил Сирии (SDF) сегодня утром заявили о том, что их позиции к востоку от Дейр эз-Зора подверглись авиаударам неизвестных самолетов. Позже представитель формирования Ахмед Абу Хаул уточнил в интервью для Reuters, что воздушная атака якобы была проведена бомбардировщиками ВВС Сирии, а также сообщил о шести пострадавших курдских солдатах. Никаких официальных данных о возможном инциденте, тем не менее, пока не поступало.

Напомним, отряды «Демократической армии» ведут наступление в направлении Дейр эз-Зора, где сейчас разворачивается совместная освободительная кампания правительственных войск САР и ВКС РФ, со стороны провинции Хасака. Курды действуют под командованием Соединенных Штатов, которые оказывают им всестороннюю поддержку, и в том числе прикрывают подразделения SDF с воздуха. Буквально за несколько дней союзники смогли совершить огромный прорыв по направлению к Дейр эз-Зору. При этом, однако, действия и авиации США, и курдских отрядов стали причиной большого числа жертв среди гражданского населения региона, о чем Федеральное агентство новостей писало ранее.

Важно отметить, что представители международного альянса, возглавляемого Вашингтоном, недавно подчеркнули, что Дейр эз-Зор не является целью сил коалиции в рамках операции на востоке арабской республики. При этом, однако, курды под прикрытием ВВС продолжают стремительно приближаться к административному центру провинции. Они уже успели закрепиться в его восточных предместьях. Более того, в командовании войск США и «Демократических сил» заявляли, что не допустят высадки военнослужащих Сирийской арабской армии (САА) на северном берегу Евфрата.

Таким образом, в этом ключевом районе сложилась крайне напряженная обстановка. Мог ли удар ВВС САР по позициям курдов действительно иметь место, если учитывать специфику сложившейся ситуации? Политолог и независимый журналист Александр Асафов при ответе на данный вопрос в ходе интервью корреспонденту ФАН подчеркнул, что, прежде всего, необходимо дождаться официальных комментариев со стороны сирийских властей. Однако если рассуждать теоретически, то подобное развитие событий в районе Дейр эз-Зора вполне вероятно.

Эксперт подчеркнул, что курдские силы давно вышли за пределы тех территорий, которые являются исконным местом их проживания. Теперь их ведет не стремление защитить свои дома от террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ). Теперь их ведут за собой Соединенные Штаты.

«Курдский фактор при такой плотной поддержке США становится все острей и острей. Если посмотреть на ситуацию в динамике, то можно увидеть, что с 2012-го года территория, контролируемая курдами, увеличилась многократно — как минимум в шесть раз. Причем порядка 50% было присоединено за последний год. Теперь перемещения курдских формирований уже не имеют никакого отношения к историческим районам их проживания. В данном случае речь идет уже не о защите собственных домов, а об их участии в войне Соединенных Штатов против Башара Асада».

В любом случае, то напряжение, которое установилось вокруг Дейр эз-Зора, имеет высокие шансы перерасти в полноценное противостояние между правительственными войсками и курдскими отрядами, отмечает Александр Асафов. По его мнению, одна из сторон, скорее всего, скоро откроет огонь.

«Было очевидно, что проблемы, связанные с курдами, обязательно возникнут. Я думаю, столкновение почти неизбежно. На фоне этого поступают сообщения об очередных поставках США бойцам SDF. Фактически почти все стороны уже включились в битву за Дейр эз-Зор. Я не знаю, действительно ли был нанесен этот удар, однако, скорее всего, в ближайшие дни прямые стычки в этом районе возможны. Это серьезная проблема, и она требует немедленного дипломатического решения, поскольку сейчас это все грозит перерасти в открытую войну, в битву всех против всех».

Напомним, силы Соединенных Штатов, незаконно находящиеся на территории Сирии, уже не раз наносили прямые удары по объектам правительственных войск САР. Так, ВВС коалиции неоднократно вели бомбардировки позиций САА и их союзников в районе пограничного блокпоста «Ат-Танф» у южной границы республики. В апреле текущего года с кораблей США по сирийской базе «Шайрат» к югу от Хомса были выпущены ракеты «Томагавк». Позже боевая авиация проамериканской коалиции сбила самолет ВВС САР в провинции Ракка.

Таким образом, Вашингтон уже неоднократно переходил на язык оружия, и вполне возможно, что он готовит новую атаку позиций войск Асада. Это было бы вполне ожидаемо со стороны США, тем более в условиях острого напряжения в районе Дейр эз-Зора, где находятся крупнейшие в стране запасы нефти.

«Сирийские военные не стали бы наносить удар без серьезных на то оснований. Вряд ли бы они пошли на такую открытую эскалацию без веских причин, поскольку открывать второй фронт в Дейр эз-Зоре без особого повода армия САР не стала бы, это было бы как минимум неосмотрительно».

* Организация запрещена на территории РФ.