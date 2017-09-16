Сирия: более 50 боевиков перешли на сторону правительственных сил — МО РФ

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Москва, 16 сентября. Свыше полусотни сирийских боевиков, в том числе шесть командиров перешли за прошедшие сутки на сторону правительственных сил, прекратив сопротивление, сообщил Центр примирения враждующих сторон в САР.

Боевики сдают оружие и переходят на сторону правительственных сил в Сирии. Так, за прошедшие сутки 54 человека сложили оружие, в том числе 6 командиров, сообщил спикер Центра примирения враждующих сторон в САР. По словам представителя Центра, Россия, выполняя взятые на себя обязательства, поддерживает режим прекращения огня, осуществляя соответствующий мониторинг ситуации.

В зонах деэскалации находятся подразделения военной полиции и выставлены наблюдательные посты, что сделало обстановку более стабильной и сократило число нарушений. Сирийцы ежедневно получают гуманитарную и медпомощь со стороны российских офицеров.