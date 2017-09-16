Путин объяснил размещение российской авиабазы в Киргизии

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Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что причина размещения российской авиабазы в Киргизии заключается в удобном географическом расположении республики.

Глава государства Владимир Путин прокомментировал будущее Киргизии, отметив, что Бишкек обладает большими возможностями.

«Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно», — сказал президент.

По мнению Владимира Путина, Киргизия занимает в определенном смысле ключевую позицию, поэтому там располагается российская авиабаза в Канте, передает РЕН ТВ. Российский лидер отметил, что благодаря трудолюбию киргизов, наличию минеральных ресурсов, у Киргизии многообещающее будущее.