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Политика
Путин объяснил размещение российской авиабазы в Киргизии
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    Путин объяснил размещение российской авиабазы в Киргизии

    18:12  16 Сентября 2017
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    Путин объяснил размещение российской авиабазы в Киргизии

    Москва, 16 сентября. Президент РФ Владимир Путин объяснил, что причина размещения российской авиабазы в Киргизии заключается в удобном географическом расположении республики.

    Глава государства Владимир Путин прокомментировал будущее Киргизии, отметив, что Бишкек обладает большими возможностями.

    «Все-таки страна очень небольшая по населению, но географически расположена очень интересно», — сказал президент.

    По мнению Владимира Путина, Киргизия занимает в определенном смысле ключевую позицию, поэтому там располагается российская авиабаза в Канте, передает РЕН ТВ. Российский лидер отметил, что благодаря трудолюбию киргизов, наличию минеральных ресурсов, у Киргизии многообещающее будущее.

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    Автор: Ирина Селезнева
    #владимир путин #россия #киргизия
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