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Сирия, 16 сентября. ВКС РФ уничтожили несколько военных объектов ИГ* вдоль Евфрата в городе Дейр эз-Зор. ИГИЛ* открыло огонь по городу Саламия к востоку от Хамы. Группа террористов ИГ сдалась САА в окрестностях Дейр эз-Зора, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили несколько военных объектов ИГИЛ вдоль реки Евфрат в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с боевиками недалеко от города Кафр Хамра к северо-западу от Алеппо; нанесли урон укреплениям ИГ в восточной части Хомса; вошли в населенные пункты Аль-Ханутия и Абу Ханая на востоке Хамы.

«Исламское государство»: потеряло группу боевиков в Дейр эз-Зоре; утратило деревню Кулейб Ас-Сувар недалеко от Акербата в провинции Хама; провело ракетный обстрел города Саламия в восточной части Хамы; лишилось населенного пункта Акашат в провинции Аль-Анбар в Ираке.

«Тахрир Аш-Шам»: подверглась ударам САА в районе населенных пунктов Дума и Замалка на северо-востоке Дамаска; продолжает столкновения с САА близ населенного пункта Мурек к северу от Хамы.

Курды: в результате авианалета неизвестной авиации вблизи города Дейр эз-Зор потеряли шестерых бойцов ранеными.

Международная коалиция: оказывает поддержку ВС Ирака на западе провинции Аль-Анбар.

Провинция Дамаск

Сирийские войска нанесли ракетный удар по укрепленным пунктам боевиков союзных антиправительственных организаций «Файлак Ар-Рахман» и «Джебхат Фатх Аш-Шам»**** в районе города Дума на северо-востоке столицы, передает военный источник на своей странице в соцсети Twitter (mazzerevolution). Артиллерийские дивизионы правительственной армии тем временем открыли огонь по позициям исламистов на окраине населенного пункта Замалка. Об этом сообщает местный Twitter-канал (Ghouta_GMC). Данные о потерях со стороны радикалов не оглашаются.

Провинция Алеппо

Новый взрыв произошел в окрестностях города Аль-Баб, расположенного к северо-востоку от Алеппо. Согласно информации новостного портала Shahba Press, несколько местных жителей получили ранения. Сообщается, что мина была установлена террористами «Исламского государства»* в то время, когда Аль-Баб находился под контролем террористической группировки. Напомним, накануне город потрясли сразу три взрыва, в результате чего как минимум один человек из числа гражданского населения погиб.

Северо-западнее административного центра региона недалеко от населенного пункта Кафр Хамра отмечаются взаимные обстрелы между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками вооруженной оппозиции.

Провинция Хомс

Сирийские военные самолеты провели серию боевых вылетов в восточной части провинции. Как сообщает военный источник в социальной сети Twitter (syriascope2017), в результате воздушных атак, проведенных в районе холма Аль-Хамсин, а также недалеко от поселений Абу Крес и Мзен Аль-Бакар значительный урон был нанесен фортификационным сооружениям «Исламского государства». Более подробные сведения об итогах авианалета в данный момент выясняются. Правительственные подразделения под прикрытием ВВС Сирии и российских ВКС, также работающих в данном районе, пытаются стянуть кольцо окружения вокруг ИГИЛовцев, отряды которых дислоцируются на границе между провинциями Хама и Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

Силы САР при помощи ВКС РФ продолжают военную операцию по освобождению Дейр эз-Зора. По словам военных источников информационного агентства Al Masdar News, группа террористов «Исламского государства» добровольно сдалась правительственным войскам вблизи административного центра провинции. Что послужило причиной капитуляции пока неизвестно. Напомним, блокада Дейр эз-Зор была снята при поддержке со стороны российской авиации на прошлой неделе. Порядка трех лет подразделения Сирийской арабской армии (САА) находились в осаде, гуманитарная помощь доставлялась исключительно посредством грузовых самолетов. Российские ВКС сыграли решающую роль в битве против ИГИЛ и продолжают наносить авиаудары по укреплениям террористической группировки. Один из сирийских новостных порталов на YouTube опубликовал видео, на котором запечатлен успешный авианалет ВКС РФ. В результате ударов были уничтожены несколько военных объектов ИГИЛ, расположенных вдоль реки Евфрат.

Между тем стало известно, что после утренней атаки неизвестных военных самолетов ранения получили по меньшей мере шесть курдских бойцов. Напомним, курдские источники утверждают, что авиаудары были нанесены ВВС Сирии.

Провинция Хама

Агентство новостей Al Masdar News подтверждает информацию о том, что объединенные войска Сирийской арабской армии (САА) и Национальных сил обороны****** (NDF) вошли в населенные пункты Аль-Ханутия и Абу Ханая. Кроме того, согласно данным Telegram-канала (NRVR11), правительственные подразделения заняли деревню Кулейб Ас-Сувар, расположенную недалеко от Акербата. Террористы «Исламского государства», в свою очередь, провели ракетный обстрел города Саламия, передает оппозиционный новостной портал Masar Press Net. Никакой информации о возможных пострадавших пока не поступало.

На севере Хамы вновь обострилось противостояние между силами САР и террористическим альянсом «Тахрир Аш-Шам», сформированным вокруг «Джебхат Ан-Нусры»*. Стороны ведут перестрелки недалеко от населенного пункта Мурек.

Ирак

Ранее поступали данные о том, что правительственные силы объявили о начале военной операции в западной части провинции Аль-Анбар. Информационное агентство Al Sumaria News сообщает, что ополченцы-шииты «Хашд Аш-Шааби» освободили населенный пункт Акашат и начали разминирование территорий. Поддержку вооруженными силам Ирака оказывала авиация международной коалиции США. Как передают военные источники информагентства Al Masdar News, далее иракские войска двинутся в сторону пограничного города Аль-Каим, для того чтобы зачистить территории вдоль сирийско-иракской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)