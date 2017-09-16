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    Главные новости 16 сентября

    19:00  16 Сентября 2017
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    Главные новости 16 сентября

    Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий субботы, 16 августа.

    Полпред ДНР Денис Пушилин, комментируя заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель о миротворцах ООН в Донбассе, заявил, что для ввода контингента необходимо согласие ДНР и ЛНР. Пушилин объяснил Меркель, почему Киев не сможет пролоббировать ввод миротворцев в Донбасс.

    Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков считает, что в ситуации вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда» виноват Фонд кино. Михалков прокомментировал ситуацию вокруг «Матильды» Учителя.

    Небольшой отряд террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство»* сдался в плен правительственным силам в Дейр эз-Зоре – боевики ослаблены и дезорганизованы, что делает длительное сопротивление невозможным. Стало известно, почему террористы ИГ* сдаются в плен в Дейр эз-Зоре.

    Погибшего на учениях в США пилота Эрика Шульца предупреждали об опасности выполнения фигур высшего пилотажа. Президент МАКСа просил погибшего в США пилота не повторять фигуры за российскими асами.

    Доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Рузвельта Юрий Рогулев рассказал, что будет с США после отказа Венесуэлы от доллара в пользу юаня. Эксперт оценил решение Венесуэлы перейти на юани вместо долларов.

    Наступающие части САА при помощи ВКС РФ переправились на левый берег Евфрата в Дейр эз-Зоре. ИГ («Исламское государство»; запрещено в РФ) теряет территории в «Акербатском котле». Состоялся новый этап переговоров между РФ, Ираном и Турцией в Астане. Сирия итоги за сутки на 16 сентября 06.00: авангард САА форсировал Евфрат при помощи ВКС РФ, новая встреча в Астане.

    Россия может не подписать предложенную президентом США Дональдом Трампом декларацию о реформе ООН. Небензя не уверен, что Россия подпишет декларацию США о реформировании ООН.

    Представитель базы ВВС США отказалась подтвердить информацию о крушении самолета советского или российского производства в Неваде, сославшись на секретность. США отказались подтвердить информацию о крушении Су-27 в Неваде.

    Российский учебно-боевой самолет ЯК-130 потерпел крушение недалеко от аэродрома города Борисоглебск в Воронежской области. Як-130 потерпел аварию у аэродрома под Воронежем — Минобороны РФ.

    Армия правительства Сирии заняла деревню Айяш в Дейр эз-Зоре, SDF**** заявили о планах помешать правительственным войскам переправиться через Евфрат. Сирия новости 16 сентября 07.00: САА заняла деревню Айяш в Дейр эз-Зоре, SDF заявили о планах помешать САА переправиться через Евфрат.

    * Организация запрещена на территории РФ.

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    Автор: Алексей Громов
    #меркель #пушилин #днр #сша #иг #оон #лнр #игил #дейр эз-зор #михалков #венесуэла #матильда #учитель #макс #юань
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