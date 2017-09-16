Эксперт прокомментировал решение Мадуро перейти на юань в расчетах за нефть

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Москва, 16 сентября. Решение президента Венесуэлы Николаса Мадуро о переходе при расчетах за нефть на китайский юань может повлиять на позиции доллара и политику Вашингтона, считает глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев.

Действия Венесуэлы не окажут большого влияния на ситуацию с переходом с долларов на китайский июань, считает эксперт Юрий Рогулев.

«С другой стороны, многое будет зависеть от того, насколько США захотят покупать у Венесуэлы, которая осуществляет им поставки, нефть за юани», — добавил он.

По мнению спикера «Политэксперта», время покажет, какая из сторон пострадает больше от смены валюты – латиноамериканская страна или Штаты. Рогулев подчеркнул, что на данный момент все сделки в сфере энергетики ведутся в долларах, поэтому Мадуро будет сложно поколебать положение доллара на рынке.