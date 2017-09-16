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Общество
Минкультуры РФ признали потерпевшим по делу Серебренникова
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    Минкультуры РФ признали потерпевшим по делу Серебренникова

    16:32  16 Сентября 2017
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    Минкультуры РФ признали потерпевшим по делу Серебренникова

    Москва, 16 сентября. Министерство культуры России признали потерпевшим по делу о хищениях в «Седьмой студии» Кирилла Серебренникова. Об этом в субботу заявил источник, знакомый с ситуацией.

    Таким образом, Минкультуры получило возможность подать иск к Серебренникову на возмещение нанесенного ущерба. Сторона защиты, в свою очередь, отказалась комментировать ситуацию, сославшись на подписку о неразглашении, передает ТАСС.

    Минкультуры РФ признали потерпевшим по делу Серебренникова

    Напомним, что следственные органы подозревают созданную Серебренниковым «Седьмую студию» в хищении 70 млн рублей, выделенных по линии министерства культуры на проведение спектаклей и гастролей. По версии следствия, подозреваемые похитили деньги, скрыв преступление с помощью фиктивных документов.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #серебренников #седьмая студия #министерство культуры #потерпевший
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