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Новости Сирии
Россия надеется, что режим прекращения огня в Сирии будет необратимым
Политика
Россия поставила армии Сирии в Алеппо танки Т-90
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    Россия поставила армии Сирии в Алеппо танки Т-90

    16:16  16 Сентября 2017
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    Россия поставила армии Сирии в Алеппо танки Т-90

    Алеппо, 16 сентября. Россия направила в Сирию танки Т-90 для укрепления обороны Алеппо.

    По словам спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева, на севере Алеппо продолжает действовать зона деэскалации, которая способствует сохранению режима прекращения огня в стране.

    Россия поставила армии Сирии в Алеппо танки Т-90

    «Это шаги по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации, сохранению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, не более того», — отметил он.

    Напомним, что в четверг в Астане стартовал шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Участники встречи рассчитывают на то, что нынешние переговоры помогут добиться существенных подвижек в восстановлении мира на территории арабской республики.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #россия #сирия #алеппо #т-90 #поставка
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