Россия поставила армии Сирии в Алеппо танки Т-90

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Алеппо, 16 сентября. Россия направила в Сирию танки Т-90 для укрепления обороны Алеппо.

По словам спецпредставителя президента РФ по САР Александра Лаврентьева, на севере Алеппо продолжает действовать зона деэскалации, которая способствует сохранению режима прекращения огня в стране.

«Это шаги по обеспечению безопасности и стабилизации ситуации, сохранению режима прекращения боевых действий на территории Сирии, не более того», — отметил он.

Напомним, что в четверг в Астане стартовал шестой раунд переговоров по урегулированию сирийского конфликта. Участники встречи рассчитывают на то, что нынешние переговоры помогут добиться существенных подвижек в восстановлении мира на территории арабской республики.